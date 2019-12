Indiaas verkrachtingsslachtoffer dat in brand werd gestoken overleden

Een 23-jarige Indiase vrouw die in de deelstaat Uttar Pradesh in brand werd gestoken terwijl ze op weg was naar de rechtbank die haar verkrachtingszaak zou behandelen, is overleden aan hartfalen.

De vrouw was naar eigen zeggen in maart het slachtoffer geworden van een verkrachting en werd donderdag op weg naar de rechtbank door een groep mannen aangevallen. De daders sloegen haar en staken haar vervolgens in brand. Het slachtoffer werd aanvankelijk opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis maar nadien overgevlogen naar New Delhi. Ze liep over 70 procent van haar lichaam brandwonden op en overleed aan een hartstilstand, meldde een behandelend arts.

De vijf mannen die het slachtoffer in een verklaring aan de politie bij naam noemde, zijn opgepakt. Het gaat onder andere om de twee mannen die door de vrouw van de verkrachting werden beschuldigd. Er is een onderzoek geopend.

In verschillende Indiase steden kwamen mensen op straat toen het verkoolde lichaam van de vrouw werd gevonden.

Het incident deed de verontwaardiging over de verkrachtingsplaag in India nog verder oplaaien. Op 27 november werd ook al een 27-jarige veearts verkracht en in brand gestoken in de buurt van de stad Hyderabad.

Toen de politie de daders van die misdaad deze week voor een reconstructie meenamen naar de plaats van het delict, probeerden de vier te ontsnappen. Daarop werden ze door de agenten doodgeschoten.

Politie bij het lijk van een van de gedode mannen. Foto: AFP

Volgens de recentste gegevens van de Indiase overheid zijn in 2017 meer dan 33.000 vrouwen en meisjes verkracht.