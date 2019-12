Corbyn en Johnson spelen gelijk in laatste tv-debat

Het laatste televisiedebat voor de Britse parlementsverkiezingen donderdag heeft geen echte winnaar opgeleverd. Een peiling geeft premier Boris Johnson licht voordeel.

Blauw pak, wit hemd en rode das: op het BBC-debat stonden Jeremy Corbyn en Boris Johnson volledig gelijkaardig gekleed tegenover mekaar. Blauw-wit-rood, de kleuren van de Britse vlag.

Tijdens het debat zelf waren ze minder gelijkaardig.

Met een toss werd beslist wie in hun laatste debat eerst een minuut kreeg om zijn basisstelling toe te lichten. Labour-leider Jeremy Corbyn won. Hij sprak het woord Brexit niet uit. Corbyn sprak over meer hulp voor de armen, niemand achter laten en daarvoor de belastingen voor sommigen wat verhogen.

Johnson kwam dan: ‘Over een week hebben we de kans dit land eindelijk weer vooruit te duwen. Maar laat ons eerst Brexit doen.’

Brexit, hoe lang nog?

Toen kwamen de vragen uit het publiek. Die waren heel direct: Wanneer zijn we eindelijk van die Brexit af? Corbyn antwoordde niet meteen. Hij zei alleen dat hij over drie maanden een nieuwe deal met Europa wil. Boris Johnson, zei dat hij de frustratie van de bevolking begrijpt. Dan viel hij meteen Corbyn aan: Hoe kan je een nieuwe deal met Brussel onderhandelen als jouw partij niet gelooft in Brexit? Kijk naar ons: wij hebben een hele mooie deal met Europa. Wie voor Labour stemt, kiest voor jarenlang onderhandelingen met Europa.

Foto: afp

Corbyn sloeg meteen terug. ‘Boris Johnson toetert al zo lang dat hij een nieuwe deal met de VS wil. Wel, ik zeg jullie, er zal minstens zeven jaar nodig zijn eer hij die deal kan sluiten.’

Corbyn verlegde de discussie dan maar naar Noord-Ierland, dat zal schade ondervinden wanneer Groot-Brittannië uit Europa stapt. Iets wat Boris Johnson altijd heeft ontkend. Johnson sloeg terug: ‘Ah, jij moet niet praten over Noord-Ierland, je hebt zelfs nooit het vredesproces daar gesteund.’

Verpleegsters en verplegers

Genoeg Brexit. Tijd voor hét probleem van Groot-Brittannië: het immense tekort aan verpleegsters. Wat ga je eraan doen? vroeg een verpleegster in opleiding. Boris Johnson was duidelijk: ‘We gaan 50.000 extra verpleegsters aanwerven.’

Jeremy Corbyn herinnerde er fijntjes aan dat het verpleegstertekort er is gekomen door de besparingen van de Tory’s. Johnson beet terug: ‘Er staan miljarden klaar om in ons land te worden geïnvesteerd eenmaal de Brexit erdoor is. Laat ons dat eerst doen.’

Corbyn sneerde dan weer naar Johnson en de deal die hij tracht te sluiten met de VS. ‘De Amerikanen willen hier investeren in de gezondheidszorg. Jij verkoopt onze gezondheidszorg aan de Amerikanen.’

Veiligheid

Na de aanslag op London Bridge van vorige week staat veiligheid weer helemaal bovenaan de agenda. ‘Hoe gaan jullie onze veiligheid garanderen?’ vroeg het publiek. Johnson zei hij zich al zeer lang ergert aan korte straffen en voorwaardelijke vrijlating. ‘Mensen moet heel hun straf uitzitten.’

Corbyn replikeerde: ‘Alle gevangenen komen vroeg of laat vrij. Laat ons meer inzetten op begeleiding in de gevangenissen. En vooral: laat ons inzetten op meer politie, waarop de conservatieven ook zo ferm hebben bespaard.’

Beide heren discussieerden ook over antisemitisme (waarvan Johnson Labour beschuldigde) en anti-islam retoriek, waarvan Corbyn Johnson dan weer beschuldigde. Beiden hadden over ‘falend leiderschap’ bij de tegenstander. ‘Falend leiderschap is als je racisme nodig hebt om mensen te beschrijven van andere landen in onze samenleving’, beet Corbyn Johnson toe.

Het resultaat

Al bij al verliep het debat vrij voorspelbaar en lijken er geen potten gebroken. De conservatieven van Johnson leiden in de peilingen nog altijd op de sociaaldemocraten en Corbyn komt, op minder dan een week van de verkiezingen, zwaar in tijdnood wil hij het tij nog doen keren.

Foto: reuters

Een peiling van YouGov snel na het tv-debat gaf aan dat 52 procent van de kijkers vond dat Johnson gewonnen had en 48 procent Corbyn. Maar die percentages vallen binnen de foutenmarge, dus eigenlijk speelden ze gelijk. Opvallend: dezelfde kijkers vonden Corbyn geloofwaardiger (48 tegen 38 procent).