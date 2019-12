Vrouw overleden na aanrijding door landbouwvoertuig

In Lochristi is een vrouw vrijdagnamiddag overleden na een aanrijding door een landbouwvoertuig.

Een honderdtal meter voor het kruispunt van de Rivierstraat en Beervelde-Dorp gebeurde een dodelijk ongeval. Een voetganger – volgens de eerste informatie een vrouw – werd aangereden door een tractor. De hulpdiensten kwamen ter plekke, maar hulp kon niet meer baten. De persoon overleed ter plekke.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval is er enige hinder voor het verkeer. De afrit Beervelde van de E17 richting Antwerpen is afgesloten voor het verkeer. Ook aan de Rivierstraat in Beervelde wordt het verkeer omgeleid.