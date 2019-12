Antwerp weer tweede dankzij twee goals van zijn artiest

CR7 kende iedereen al, maar gisteren maakte de Belgische voetbalfan kennis met LZ7, tot nader order de grootste artiest van de Bosuil. Met twee goals zette hij Antwerp op weg naar een vlotte zege tegen Waasland-Beveren (0-4) en de voorlopige tweede plaats. Dat we het over Didier Lamkel Zé hebben, had u allicht al wel begrepen.

Een verplaatsing naar de Freethiel: het was voor Antwerp een heuse test. Na de topresultaten tegen de topclubs en KV Mechelen – dat toch ook in de top 6 stond – moest het bewijzen dat het geen ‘kleinvrees’ heeft. Niet dat de spelers schrik hebben om tegen kleinere clubs te spelen, maar ze beseffen dat ze het moeilijker hebben als ze favoriet zijn en de een defensieve muur moeten slopen. Gelukkig voor hen bleek dat dit keer mee te vallen. Waasland-Beveren probeerde zelf ook te voetballen en liet achterin soms zeeën van ruimte. De infiltrerende De Sart – knap vrijgespeeld door Rodrigues – stond na tien minuten oog in oog met Pirard, maar miste zijn controle.

Nog eens tien minuten later was het wél prijs. Mbokani mag dan wel voor de titel van topschutter gaan, hij bewees opnieuw dat hij ook een prima aangever is. Na een knappe combinatie met Refaelov gooide hij de bal in één keer voor doel, en aangezien Lamkel Zé binnen werkte, was zijn achtste assist een feit. Het was echter Lamkel Zé zelf die de aandacht opeiste. Dit keer haalde hij een sticker tevoorschijn met daarop LZ7 – de combinatie van zijn initialen en zijn rugnummer. Op sociale media pakt hij al een tijdje uit met die artiestennaam – vrij naar Cristiano Ronaldo’s CR7 –, nu is iederéén ervan op de hoogte. Dat hij maar geen schadeclaim krijgt van de gelijknamige Engelse elektroband.

Foto: Photo News

Porto en Zenit

Het was alleszins goed gezien van Lamkel Zé: een papiertje tonen, daar geven de refs vooralsnog geen geel voor. Hij is dan toch slimmer geworden, een beetje kalmer ook. Niet voor niks ging hij ook even in kleermakerszit zitten – ‘Lamkel Zen’, hebt u hem? Gebaseerd op een cartoon van Sven Hardies – álles op internet heeft de Kameroener gezien.

Wij vragen ons dan weer af welke clubs de Kameroener stilaan in de gaten houden. Bij FC Porto kennen ze hem alvast. Een tijdje terug was Sergio Conceição op uitnodiging van D’Onofrio op de Bosuil, en na afloop sprak de trainer van de Portugese topclub boven ook kort met Lamkel Zé. Je weet nooit waar het later goed voor is.

Antwerp kon na die 0-1 op zijn gemak op zoek naar een tweede goal, want de thuisploeg maakte zelf amper iets klaar. Een deviatie van Durmishaj en een kopballetje van Badibanga naast het doel, daar moest ze het mee doen. Arslanagic, die dan toch was fit geraakt, hield zich samen met Hoedt centraal achterin makkelijk staande. Ze zagen hoe hun ploegmaats voorin goeie kansen op de 0-2 lieten liggen. Lamkel Zé was dit keer de man van de pass, zowel Refaelov als De Sart vonden Pirard op hun weg, die uitpakte met knappe reflexen. Refaelov trapte ook nog eens net naast.

Niet treuzelen aub

Met de moed der wanhoop ging Waasland-Beveren na rust op zoek naar de gelijkmaker, maar verder dan een paar schuchtere pogingen kwam het niet. Vlak voor het uur, net op het moment dat Arnauld Mercier met Milosevic een nieuwe spits erin wou brengen, verdubbelden de bezoekers dan toch hun voorsprong. Lamkel Zé mocht op Pirard af en kon de doelman in twee tijden een tweede keer kloppen. Minder slim ging hij dit keer wat provoceren, door een hand achter zijn oor te houden en een vinger voor zijn mond. Gelukkig voor hem zaten er op de hoofdtribune hier en daar meer Antwerp-fans dan iets anders. Laszlo Bölöni maande hem wel aan om snel terug naar zijn eigen helft te gaan – hij bleef maar treuzelen.

De zege van de Great Old kwam nooit meer in gevaar, de knappe 13 op 15 en de voorlopige tweede plaats waren zo een feit. Uiteraard had Lamkel Zé graag zijn eerste hattrick als profvoetballer gemaakt, maar het was Mbokani die na een overtreding van Koita vanaf de stip nog de 0-3 op het bord zette. De voor Mbokani ingevallen Gano maakte er – op het veld van zijn ex-club – vervolgens ook nog 0-4 van. Neen, Antwerp heeft geen ‘kleinvrees’.