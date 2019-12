België stuurt verbindingsofficier naar Londen voor Brexit

België zal vanaf volgend voorjaar een verbindingsofficier aanstellen in het Verenigd Koninkrijk. De reden is de nakende Brexit. Hoofdcommissaris Stanny De Vlieger zal die functie invullen. Dat maakt de Belgische federale politie vrijdag bekend.

De geïntegreerde politie beschikt in het buitenland over een netwerk van verbindingsofficieren. Zij bieden steun aan hun Belgische collega’s en vertegenwoordigen de Belgische politie in het buitenland, dankzij nauwe banden met de lokale autoriteiten.

Op voorstel van de federale politie, na een gemeenschappelijk advies van het College van Procureurs-Generaal en het federaal parket en na akkoord van de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken, besliste minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem vrijdag officieel om hoofdcommissaris Stanny De Vlieger aan te stellen als verbindingsofficier in het Verenigd Koninkrijk.

Stanny De Vlieger, tot nog toe gerechtelijk directeur van de federale gerechtelijke politie Antwerpen, zal in het voorjaar van 2020 zijn intrek nemen in Londen. Hij is er aangesteld voor een termijn van zes jaar.

Als verbindingsofficier zal De Vlieger de Belgische politiediensten vertegenwoordigen in het Verenigd Koninkrijk, en omgekeerd ook zijn collega’s in België op de hoogte houden van de politieke en politionele situatie daar. Het Verenigd Koninkrijk is een heel belangrijke partner van de Belgische politiediensten in de strijd tegen onder meer mensensmokkel, illegale immigratie, terrorisme en witwaspraktijken. In de beeldvorming voor het Belgisch internationaal politiebeleid nam het land zelfs de derde plaats in op de lijst van prioritaire partnerlanden.