In Antwerpen is vrijdagavond een jogger levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd aangereden door een tram aan de Stenenbrug. Dat zegt de lokale politie.

Het slachtoffer stak de straat over op een oversteekplaats en werd geraakt door een tram die allicht net vertrokken was aan een halte.

Elders in Antwerpen, op de Britselei, kwam er ook een tram in aanrijding met een wagen. De trambestuurder raakte lichtgewond en de bovenleiding raakte beschadigd, waardoor er hinder is voor het tramverkeer.