Voormalig nummer één van de wereld Caroline Wozniacki (29) neemt afscheid van het proftennis na de komende Australian Open (van 20 januari tot 2 februari, red.), die ze in 2018 op haar naam schreef. Dat heeft de Deense vrijdag aangekondigd op Instagram.

Wozniacki, in 2009 en 2014 verliezend finaliste op de US Open, stond 71 weken bovenaan de WTA-ranking. In oktober 2010 werd ze voor het eerst nummer 1 van de wereld. Die positie had ze voor het laatst in februari 2018 in handen na het veroveren van haar enige grandslamtitel op de Australian Open. De Deense heeft 30 WTA-titels op haar palmares. In 2017 won ze de WTA Finals in Singapore.

Ik heb op het court alles bereikt waarvan ik maar kon dromen’, schrijft Wozniacki, die drie keer deelnam aan de Olympische Spelen. In Rio de Janeiro 2016 droeg ze de Deense vlag bij de openingsceremonie. ‘Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat het tijd is om te stoppen wanneer er zaken buiten het tennis zijn die ik liever wil doen. De voorbije maanden realiseerde ik me dat er veel meer is in het leven dat ik wil bereiken naast het court. Met David trouwen en een familie met hem beginnen was één van die doelstellingen. Ook de wereld rondreizen en mensen bewust maken van het bestaan van gewrichtsreuma (waarmee ze tijdens haar carrière sukkelde, red.) zijn passies van mij.’

‘Dat ik stop met proftennis heeft niets te maken met mijn gezondheid. Dit is geen vaarwel. Ik kijk ernaar uit om mijn spannende tocht met jullie te delen. Ik wil mijn fans, vrienden, sponsors, team, in het bijzonder mijn vader en mijn coach, mijn echtgenoot en familie bedanken voor decennia steun! Zonder jullie allen had ik dit nooit kunnen doen!’, besloot het nummer 37 op de WTA-ranking.