Emma Meesseman werd door de Vlaamse Bond van Sportjournalisten verkozen tot Vlaamse Reus van 2019. De 26-jarige basketspeelster volgt op de erelijst turnster Nina Derwael op, die de trofee de voorbije twee jaar won. Deze editie werd Derwael tweede.

Emma Meesseman (26) kende een topjaar. Ze won met Ekaterinburg de Russische titel, de Euroleague (Europees clubkampioen) en met Washington Mystics veroverde ze de WNBA-titel, zeg maar de wereldtitel bij de clubs. Meesseman werd na een ongelooflijke finale tevens verkozen tot MVP (Most Valuable Player) van de WNBA-finals. Met de Belgian Cats werd ze vijfde op het EK in Servië. In februari wil ze zich met diezelfde Cats voor het eerst plaatsen voor de Olympische Spelen (Tokio 2020), via het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende.

Meesseman: ‘En nu de Spelen’

‘Wat een eer dat ik deze mooie trofee win’, glunderde Meesseman vanuit Ekaterinburg. ‘Zeker als je mijn concurrenten richting eindwinst bekijkt, geeft het nog meer glans. Je kent me echter en ik koester meer de collectieve prestaties. Zonder mijn ploegmaats en coaches was dit niet mogelijk. Mijn grote droom is nog altijd om met de Belgian Cats Sportploeg van het Jaar te worden. Eerst die olympische challenge invullen is de boodschap’, besloot Meesseman.

De West-Vlaamse is op de 28-jarige erelijst de eerste ploegsporter die deze prestigieuze prijs wint. In het verleden ging de Vlaamse Reus naar grote namen als Frédérik Deburghgraeve, Johan Museeuw, Luc Van Lierde, Gella Vandecaveye, Kim Clijsters, Kim Gevaert, Tom Boonen en Tia Hellebautt.

In zaal 3Square in Zwijnaarde kwam mama Sonja Tankrey, zelf ook Belgisch speelster van het Jaar (1982) in het basketbal, het uniek beeldhouwerk van Willem Vermandere in ontvangst nemen. Door deze prijs te winnen is Emma Meesseman nog meer favoriete om op het Sportgala op 21 december de trofee Sportvrouw van het Jaar te veroveren. De VBS-leden konden kiezen uit een lijst van tien kandidaten, die vooraf door een commissie was samengesteld. Er stemden 218 sportjournalisten.

Uitslag Vlaamse Reus 2019: 1.EMMA MEESSEMAN 684 punten; 2. Nina Derwael 565; 3. Victor Campenaerts 214; 4. Remco Evenepoel 189; 5. Bashir Abdi 89; 6. Philippe Clement 77; 7. Romelu Lukaku 50; 8. Thomas De Gendt 38; 9. Sanne Cant 31; 10. Elise Mertens 25