Diplomate stapt op omdat ze halve waarheden over Brexit beu is

In Washington neemt de Britse diplomate Alexandra Hall Hall ontslag omdat ze niet langer ‘halve waarheden over de Brexit kan verkopen namens een regering die ze niet vertrouwt’.

Hall Hall leidde tot voor kort de Brexit-cel op de ambassade in Washington. Haar ontslag komt er een week voor de Britse parlementsverkiezingen. In de brief schrijft Hall Hall onder andere dat ze alsmaar meer verbijsterd raakte over de vragen aan Britse ambtenaren, om boodschappen over de Brexit te brengen die niet’“volledig eerlijk’ zijn.

Volgens de diplomate heeft de terughoudendheid van de Britse toppolitici om het publiek eerlijk te informeren over de Brexit, en de gevolgen ervan, de geloofwaardigheid van Britse diplomaten in het buitenland ondermijnd. Haar positie was ‘persoonlijk ondraaglijk’ en ‘professioneel onhoudbaar’ geworden.

‘Onze job om democratie en de rechtsstaat te bevorderen wordt zoveel moeilijker gemaakt als duidelijk is dat we die kernwaarden thuis zelf niet naleven’, aldus de diplomate.

Zij beklemtoont in haar brief, die wijdverspreid werd binnen de Britse diplomatie, dat haar ontslag niets te doen heeft met ‘voor of tegen Brexit zijn’, het is wel een manier om de frustratie duidelijk te maken over hoe het Brexitbeleid wordt uitgevoerd. Ze beklemtoont dat haar ontslag niet gemotiveerd werd door persoonlijke overtuigingen over de uitkomst van Brexit, en dat ze de positie van Brexit-adviseur in 2018 enthousiast had aanvaard.

Het nieuws van Hall Halls ontslag komt op een gevoelig moment voor premier Boris Johnson. In de peilingen had hij een grote voorsprong, maar de laatste weken is die geslonken. In het Conservatieve kamp is daardoor zenuwachtigheid ontstaan over nieuwe incidenten die zijn voorsprong verder kunnen doen verkleinen. Vrijdag nog riep oud-premier John Major, partijgenoot van Johnson, op om tegen Johnson te stemmen.

CNN, dat het verhaal naar buiten bracht, vroeg de Britse Foreign Office en bij premier Boris Johnson om commentaar. Ook Hall Hall kon niet bereikt worden voor extra toelichting.