Jongen die kind van museumdak duwde, wou iets duidelijk maken

Een adolescent heeft bekend dat hij deze zomer een kind van de tiende verdieping van het museum Tate Modern in Londen duwde. Hij gaf ook een reden.

De jongeman die bekentenissen aflegde was 17 jaar toen hij op 4 augustus een zesjarige jongen duwde van een uitkijkplatform van het museum Tate Modern.

Het jongetje uit Frankrijk, dat met zijn ouders op vakantie was in Londen, overleefde de val van 30 meter. Maar hij hield een hersenbloeding en breuken aan zijn armen, benen en ruggenwervel over aan het drama in het museum.

Over het motief van de dader is nooit iets bekendgeraakt. In de rechtszaal verklaarde hij vandaag dat hij op tv in het nieuws wou komen en dat hij iets duidelijk moest maken ‘aan elke idioot’ die vond dat hij geen geestelijke gezondheidsproblemen had.

Na zijn daad, een moordpoging, werd de jongeman opgenomen in een centrum voor minderjarigen.

De dader en het slachtoffer kenden mekaar hoegenaamd niet.