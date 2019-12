Greta Thunberg: ‘We hebben veel bereikt, maar ook niets’

Klimaatactiviste Greta Thunberg zegt dat de stem van de klimaatspijbelaars wordt gehoord. Maar daar is volgens haar nog niet veel mee gedaan.

‘We worden groter en groter en onze stemmen worden meer en meer gehoord, maar dat vertaalt zich natuurlijk niet in politieke actie’, zei Thunberg op de klimaattop in Madrid.

De 16-jarige Zweedse klimaatactiviste zette een wereldwijde beweging in gang waarbij kinderen spijbelen voor het klimaat. Dat noemt ze geen ‘duurzame oplossing’.

‘We willen niet voortdoen’, zegt ze. ‘We zouden graag actie zien van de machthebbers. Mensen lijden en sterven door de klimaatnoodtoestand en we kunnen niet langer wachten.’

Ze hoopt dat de klimaattop tot ‘concrete actie’ leidt en dat wereldleiders de sense of urgency beseffen rond de klimaatcrisis. ‘We hebben veel bereikt, maar als je het vanuit een ander perspectief bekijkt, hebben we niets bereikt.’

Later zal Greta Thunberg aan een grote klimaatmars deelnemen in Madrid.

Vanmorgen is ze vanuit Lissabon met de nachttrein aangekomen in Madrid. Eerder deze week kwam ze in Portugal aan na een reis van drie weken over de Atlantische Oceaan met de catamaran.

Tijdens de klimaattop moeten de laatste obstakels voor het klimaatakkoord van Parijs weggenomen worden. Dan kan het akkoord op 1 januari 2021 daadwerkelijk beginnen met de eerste cyclus van vijf jaar, waarin de bijna tweehonderd deelnemende landen zullen uitvoeren wat ze beloofd hebben.