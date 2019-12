Louis Croenen al zeker van derde Spelen: “Vroege kwalificatie kan valkuil zijn”

Louis Croenen is samen met Pieter Timmers en Fanny Lecluyse de enige Belgische zwemmer die op dit moment al zeker is van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Op de Team Belgium-stage in het Turkse Belek loopt hij dan ook ontspannen rond tussen de andere atleten.

De vlinderslagspecialist uit Lichtaart in de Antwerpse Kempen veroverde zijn olympisch ticket door op het WK in Gwangju in de reeksen van de 200 meter met 1’56’’35 onder de limiet te duiken. In de avondsessie ging het daarna wel een stuk trager tijdens de halve finale en mocht Croenen inpakken.

“Het voelt wel comfortabel aan om nu al geplaatst te zijn. Voor Rio was het zelfs nog iets vroeger. Maar tegelijk kan het ook een valkuil zijn, als je op je lauweren gaat rusten. Je moet elke training het beste van jezelf blijven geven. Dat doe ik ook”, verzekert hij.

In de lange aanloop richting de Spelen heeft Croenen enkele piekmomenten vastgelegd. Daar wil hij vertrouwen tanken. “In januari is er de Flanders Swimming Cup en dan de Euro Meet in Luxemburg, en in mei het EK, dat ook belangrijk is voor de aflossing. Ik hoop er 1’55’’ te zwemmen, wat mijn vertrouwen een enorme boost zou geven. Het is al even geleden dat ik daarin geslaagd ben, maar ik ben zeker dat het erin zit. Het moet er alleen nog eens uitkomen.”

Voor Croenen, bijna 26, worden het zijn derde Spelen. Na een anonieme deelname in 2012 in Londen, gebeurde er drie jaar geleden in Rio heel wat meer. Er was sportief succes toen hij, als eerste Belg sinds Fred Deburghgraeve in 1996, een olympische zwemfinale bereikte. Maar er was ook een heuse rel met de aflossingsploeg over Croenens al dan niet aantreden in de 4x200 meter vrije slag. Croenen, die zich wilde sparen voor de individuele competitie, startte na heel wat kritiek uiteindelijk toch, zo niet zou het team forfait moeten geven, maar hypothekeerde zo zijn kansen in de finale op de 200 vlinder.

“Op deze Spelen ga ik proberen er alles uit te halen. Mijn ambitie is om zowel in plaats als tijd beter te doen dan Rio. Maar ik wil ook genieten, want dat heb ik daar onvoldoende kunnen doen”, zegt hij. “Ik kijk niet graag terug op die periode, maar ik weet dat ik zonder die zaak nog beter had kunnen presteren, zeker in de finale. Toen zwom ik een seconde trager dan in de halve finale. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

Volgens Croenen is de rust aan de Belgische zwemtop inmiddels teruggekeerd. Zelf traint hij nu onder Ronald Gaastra in Antwerpen. “We vormen nu één team en trainen in één centrum. Voor Rio had je de trainingscentra in Wachtebeke en Antwerpen, wat bijvoorbeeld de samenwerking voor de estafette niet vergemakkelijkte.”

Wat de toekomst na Tokio brengt is voor Croenen, die zijn voorlaatste jaar sportmanagement aan de VUB afwerkt, nog een open vraag. “Het zullen waarschijnlijk wel mijn laatste Spelen zijn. Drie deelnames is mooi. Misschien doe ik zoals Pieter (Timmers, red) en bekijk ik het jaar per jaar. Daar ben ik momenteel nog niet uit.”