De leden van CD&V hebben Joachim Coens tot nieuwe voorzitter verkozen, met 53,12 procent van de stemmen. Sammy Madhi strandt dus nipt op 46,88 procent. 'Ik reken op jullie, en in het bijzonder op Sammy om het samen te doen.'

Joachim Coens moest het in deze tweede ronde vooral hebben van de stemmen per post. 3.766 leden staken een brief in de bus voor Coens, tegenover 1.366 voor Mahdi. De jongerenvoorzitter kon wel meer leden die online stemden, overtuigen: 9.315 tegenover 8.335 voor Coens.

'Ik wil de partij, de voorzitters (ad interim, red.) en Sammy bedanken voor de manier waarop we campagne gevoerd hebben', zei Coens meteen na de aankondiging van de uitslag. 'Jullie hebben allemaal gelijk gehad, dit is een zeer goed resultaat. We gaan vandaag voor een nieuwe start van de christendemocratie.'

Coens maakte meteen duidelijk dat Sammy Mahdi betrokken zal worden bij de vernieuwing van de partij. 'Ik kan en zal dat niet alleen doen. Ik reken op jullie en in het bijzonder op Sammy om het samen te doen. De nieuwe start (de slogan van Mahdi, red.), en samen voor oplossingen (de slogan van Coens, red.) gaan we bundelen.' Mahdi beaamde dat even later. 'We zullen al onze CD&V'ers nodig hebben. Ik hoop dat iedereen beseft dat Joachim de nieuwe voorzitter is, maar dat we dit verhaal samen zullen schrijven. Joachim en ik staan hier als goede vrienden, en ik zal mee vechten met alles wat in mij zit om deze partij te zien groeien tot de grote partij die ze moet zijn.'

'Weer thuis voelen in de buurt'

Coens liet meteen verstaan wat de uitdagingen zijn: 'Terug naar de stad is een belangrijke opdracht voor ons. We hebben overal veel te winnen, maar zeker in de steden. We gaan nieuwe thema's lanceren, nieuwe leden aantrekken en betrekken, diaspora terughalen om samen een thuisgevoel te creëren. Mensen zijn ontworteld, we moeten hen opnieuw thuis laten voelen in een buurt, in hun omgeving, in de christendemocratie. We moeten collectief het geloof in de politiek herstellen. Proficiat aan alle leden. Ik bedank ook expliciet de militanten die campagne gevoerd hebben voor Sammy. Ik wil met jullie allemaal samenwerken voor de christendemocratie van morgen.'

In de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen bij CD&V bleven Coens en Mahdi over. Katrien Partyka, Vincent Van Peteghem, Raf Terwingen, Christophe Vermeulen en Walter De Donder vielen na de eerste ronde af. In de eerste ronde brachten 22.523 CD&V-leden hun stem uit. In de tweede ronde 22.782.

Hilde Crevits, die supporterde voor Coens: 'Ik vond het een super campagne. Toen ik zelf besliste om geen voorzitter te worden, wou ik dat het een open campagne werd, en dat is ook gebeurd. Ik hoop dat het talent van Sammy optimaal tot ontplooiing zal komen de komende jaren, we hebben hem ook echt nodig.'