De nationale voetbalploeg voor meisjes onder vijftien jaar heeft in Tubeke zijn allereerste interland tegen Duitsland verloren met 1-3.

De debuterende bondscoach Thomas Jansen juicht toe dat België nu ook over een vrouwenteam in de U15-categorie beschikt. “Ik merk duidelijk veel evolutie in het vrouwenvoetbal.”

Alleen voor meisjes ouder dan 15 jaar organiseert de UEFA internationale toernooien, en dus werken de nationale U15 enkel vriendschappelijke duels af. Onze jonge Flames bestaan eigenlijk nog maar sinds de herfst en maakten deze week hun debuut als nationaal team. Met een selectie van 20 speelsters, gefilterd uit een groep van zo’n 50 meisjes, trokken de Belgen zich vanaf zondag terug in Tubeke voor hun eerste stage in aanloop naar een oefenpot tegen Duitsland woensdag. Die partij op de oefenterreinen van het Belgian Football Center begon onder goedkeurend oog van Ives Serneels prima. Lore Jacobs gaat de geschiedenisboeken in als de eerste doelpuntenmaker van de Belgische U15. Maar het fysiek sterke Duitsland ging nog op en over de Flames: 1-3 was de eindstand.

Bondscoach Thomas Jansen had slechts vier trainingen met zijn spelersgroep voorafgaand aan het oefenduel. “Die stonden in het teken van een zestal basisprincipes. We hadden Duitsland ook uitvoerig geanalyseerd”, aldus de 27-jarige Limburger, die tevreden was over de prestatie van zijn team. Voor Jansen, die onder meer de elitejeugd van KRC Genk en de beloften van de Genkse Ladies coachte, was het ook zijn debuut als bondscoach. Sinds 2018 is hij aan de slag bij Voetbal Vlaanderen als video-analist en assistent bij de U19. Daar neemt hij nu de jongste Flames bij. “Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg op het hoogste niveau”, aldus Jansen. “De microbe van het vrouwenvoetbal heeft me goed te pakken. We werken met heel wat mensen keihard aan de toekomst van ons vrouwenvoetbal. Ik merk duidelijk veel evolutie en het is heel fijn om daar deel van uit te maken.”

Jansen werkte aan hoog tempo om zijn eerste selectie rond te krijgen. Na drie trainingen en een toernooi in oktober slankte de initiële groep van 50 meisjes af tot 28 speelsters. Na winst in een oefenduel tegen HO Wolvertem-Merchtem (1-2) bleven er 20 speelsters over, van wie twee doelvrouwen. Met die groep klopten ze Westerlo (8-2) en werd ook de stage aangevat voorafgaand aan het duel met Duitsland.

In februari 2020 worden in Tubeke nog twee oefeninterlands gepland voor de jonge Flames. Wie de tegenstander wordt, ligt nog niet vast. In de paasvakantie volgt een eerste verplaatsing naar Engeland, voor een dubbele confrontatie met de Lionesses.