Wat het verschil is tussen 12 en 18 weken zwangerschap, waarom de komende tien jaar erop of eronder worden voor klimaat, en hoe vergeten gelukkig maakt

We hebben geen dringender onderwerp dan klimaat. Dit zijn twaalf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

Milieuregels opstellen is niet genoeg

De komende tien jaar worden cruciaal. Het Europees Milieuagentschap lijst 35 cruciale milieu-indicatoren op. Reorganiseren we niet drastisch onze mobiliteit, energie, voeding en economie, dan springen ze allemaal op oranje en rood en loopt de klimaatverandering oncontroleerbaar uit de hand.

2.

Krijgen we onze data terug?

Facebook en Google zijn groot geworden dankzij onze gegevens. Die hebben we ze vrijwillig gegeven. Maar kunnen we ze nog terugkrijgen? Misschien wel. Het tij keert.

3.

‘Boetes’ voor wanbetalers aan banden gelegd

Soms levert het stille, noeste parlementaire werk échte verbeteringen op. Er komt een plafond op boetes voor onbetaalde facturen. Al jaren smeken armoedeorganisaties om zo’n plafond. De sneeuwbal aan oplopende schulden is een grote onrechtvaardigheid. Met een unanieme stem legt het parlement de schuldindustrie aan banden.

4.

‘Het abortusdebat wordt stilaan onsmakelijk’

Er ontstaat dan toch nog een debat over de verruiming van de abortuswet die een flinke meerderheid in de Kamer wil stemmen. Maar wat is nu concreet het verschil tussen een zwangerschap afbreken op 12 weken en op 18 weken? Hoe voelt het voor de vrouw en hoe ziet de foetus er dan uit?

5.

Oeigoers DNA brengt genetici in verlegenheid

Straks zitten nagenoeg alle Oeigoeren in de Chinese DNA-databank, de grootste ter wereld. Het DNA is niet vrijwillig ingezameld. En alles wijst erop dat China in het DNA van zijn burgers ook naar uiterlijke kenmerken speurt en actief onderzoek doet naar ‘gezichtsvoorspelling’, het samenstellen van een pasfoto op basis van DNA. De politiestaat krijgt een totale greep op de bevolking.

6.

‘Wegkijken kan niet meer’

The Economist uitte vorige week in zijn coververhaal twijfels bij de wetenschappelijke consensus onder economen dat ongelijkheid toeneemt. ‘Ik zou dat zelfs moedig durven te noemen’, prees columnist Ive Marx op dinsdag The Economist. ‘Zelfs onder wetenschappers is er druk om te conformeren.’ Ruud Goossens vindt die moed ‘te veel eer’. Het ongelijkheidsonderzoek is zoals het onderzoek naar de klimaatverandering, schrijft hij vrijdag. Over de grote lijnen is er intussen zekerheid. De discussie gaat over details. In beide gevallen een felle, soms nijdige discussie.

7.

Klein bos doet harder zijn best

Over het doorbreken van consensus gesproken: twee onderzoekers van de UGent roepen op om niet meer meewarig te doen over kleine bosjes. Ze slaan per vierkante meter meer koolstof op dan hun grote broers.

8.

Waarom foto’s van vroeger u zo droevig kunnen stemmen

Toen de fotografie nog niet bestond, waren mensen veel gelukkiger. Beweert Tom Heremans, die van zijn dochter een stick cadeau kreeg waarop oude familiekiekjes en filmpjes verzameld waren. Daarop zag hij dingen die hij allemaal vergeten was. Dat was beter zo gebleven. ‘Het overspoelde me allemaal als een golf van donkere treurnis.’

9.

De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee heruitgevonden

We hebben een opvolger voor Het Groot Dictee, dat drie jaar geleden ter ziele ging. De Schrijfwijzen, heet het. Vrijdagavond vindt het plaats in 105 bibliotheken, maar u kunt nog tot 16 december deelnemen aan de digitale versie op standaard.be/dictee. Blijkt u een schrijfwijze, dicteetijger of spelkonijn, dan maakt u kans om deel te nemen aan de livefinale.

10.

Zora Neale Hurston: de witte wereld leest eindelijk mee

De zwarte schrijfster en antropologe Zora Neale Hurston zocht in 1927 Hurston Kossola op, toen 86 en ‘de laaste slaaf’. Kossola was als negentienjarige gevangengenomen in zijn dorp in West-Afrika, op een slavenschip gezet naar Alabama en zes jaar later bevrijd, in 1865, na de burgeroorlog. Hij verloor meerdere keren in zijn leven alles wat hem dierbaar was. Overmand door onuitspreekbaar verdriet, vertelt hij zijn levensverhaal. Geen enkele uitgever wilde het publiceren. Tot nu. Vijf sterren.

11.

De revival van de papieren krant

De papieren krant is op haar retour ten voordele van digitale abonnementen, maar verklaar haar niet te snel dood. In Irak bijvoorbeeld is ze toe aan een revival. Het internet blijkt keer op keer erg kwetsbaar voor censuur. De stekker is er zo uitgetrokken. Dan is de papieren krant taaier en handiger.

12.

Scoop: van gangsters in Antwerpen tot tegenvallend onderwijs

Is er een verband tussen gangsters die in Antwerpen het verkeerde huis beschieten en de tegenvallende Pisa-cijfers van het Vlaams onderwijs? Mediawatcher en wetenschapsredactrice Hilde Van den Eynde stelt én beantwoordt de vraag.