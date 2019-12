Ook Kendrick Lamar headliner op Rock Werchter

Rock Werchter heeft met hiphopper Kendrick Lamar opnieuw een grote naam gelost.

Kendrick Lamar zal op zaterdag 4 juli optreden. Voor die dag waren Twenty One Pilots en The Streets al aangekondigd. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse hiphopper naar Werchter komt. Hij stond wel al op het podium van Pukkelpop, de laatste keer in 2018.

Rock Werchter lost al de hele week namen naar aanleiding van de ticketverkoop die vandaag van start ging. Pearl Jam, Pixies en Wilco waren al bevestigd voor donderdag 2 juli. System of A Down, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes en Yungblud staan vast voor zondag 5 juli.