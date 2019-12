De Vlaamse regering heeft haar persconferentie over een klimaatplan noodgedwongen geannuleerd. ‘Er zijn bijkomende berekeningen nodig.’

De pers werd uitgenodigd voor een persconferentie op het Martelaarsplein. Maar na uren wachten, bleek dat het plan nog niet afgeklopt kon worden. De geplande persconferentie werd bijgevolg afgeblazen.

‘We willen zeker zijn over de cijfers’, verklaart Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister-president Jan Jambon (N-VA). ‘Het heeft geen zin om te zeggen met die maatregelen gaan we zoveel CO2-reductie bereiken als we daar niet zeker van zijn.’

Vlaanderen moet tegen 2030 35 procent minder CO2 uitstoten. In het klimaatplan moeten concrete maatregelen komen om die doelstelling te halen, maar er zouden nog bijkomende berekeningen nodig zijn om de precieze impact van bepaalde maatregelen te kennen.

Klimaattop

De Vlaamse regering wou tegen de achtergrond van de VN-Klimaatconferentie in Madrid (COP25) graag uitpakken met haar Energie- en Klimaatplan. Normaal gezien zou Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) maandag naar Madrid vliegen. Na de ministerraad liet ze verstaan dat ze niet zonder klimaatplan wil vertrekken.

Dit weekend zullen experts bijkomende berekeningen uitvoeren. Maandagochtend komen de ministers opnieuw samen om de maatregelen af te kloppen. 'Ik hoop dat er dan witte rook kom', zegt ze.

Volgens Demir houdt de Vlaamse regering alvast vast aan de reductiedoelstelling van 35 procent. 'Die doelstelling is ambitieus. Maar de rekening moet gewoon kloppen. We moeten een ambitieus klimaatplan hebben, maar de factuur mag niet doorgeschoven worden naar de mensen. Ik wil niet dat onze welvaart in het gedrang gebracht wordt.'

België moet van de Europese Commissie tegen het eind van het jaar een klimaatstrategie tegen 2050 uitwerken. Maar het ziet er niet naar uit dat dat zal lukken.

De federale regering keurde vorige vrijdag het Nationaal Energie- en Klimaatplan goed met maatregelen tegen 2030. Maar een ander onderdeel van de Europese verplichtingen, een Belgische langetermijnstrategie tegen 2050, die de uitstoot van broeikasgassen zover mogelijk terugdringt, is er nog altijd niet.