Het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft een zeer zeldzaam tafereel gefilmd in Tyrkaipi, een dorp in het Russische Verre Oosten. Op de beelden is te zien hoe 56 ijsberen enkele walruskarkassen delen. Volgens WWF is dat uitzonderlijk. De dieren worden gedwongen in het binnenland te blijven, omdat ze niet verder naar het noorden kunnen trekken, waar ze deze periode van het jaar op zeehonden zouden moeten jagen.

De ijsberen kwamen vast te zitten door abnormaal warm weer. Dorpelingen wachten nu tot er een dikkere ijslaag wordt gevormd, zodat de ijsberen weer kunnen vertrekken. Alle sociale evenementen werden geannuleerd en men zorgt ervoor dat de roofdieren het dorp niet binnendringen. ‘De ijsberen zijn bijna allemaal veel te dun’, aldus Tatiana Minenko van WWF Rusland.