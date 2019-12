In eigen land is hij vrij onbekend, maar de Vlaamse app Ablo is door Google wel verkozen tot beste app van 2019. De toepassing vertaalt live gesprekken. “Het bestaat nog geen jaar, maar werd wereldwijd al vijf miljoen keer gedownload”, zegt woordvoerder Lien Louwagie.

