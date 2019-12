Chef brandweer neemt ontslag na kritiek Grenfell Tower

Dany Cotton (50), die leiding had over de brandweer toen de brand in de Grenfell Tower uitbrak in Londen in 2017, neemt na aanhoudende kritiek en een slechte doorlichting dan toch ontslag.

Eerst weigerde Cotton ontslag te nemen, nadat een rapport over de brand in oktober duidelijk maakte dat de brandweer fouten had gemaakt. Ze wilde nog verder onderzoek naar de brand afwachten en de hervormingen zelf doorvoeren. Na aanhoudend protest van slachtoffers en nabestaanden laat ze weten op eindejaar toch ontslag te nemen.

‘Ik zal tragedies zoals het treinongeval bij Clapham Junction (op 12 december 1988 botsten drie treinen tijdens de ochtendspits op elkaar bij Clapham Junction in Zuid-Londen, er vielen 35 doden, nvdr.) of terreurdaden nooit vergeten, maar de brand in de Grenfell Tower was zonder twijfel de grootste die we hebben moeten blussen’, zei Cotton in een statement. ‘De brigade zal blijven inzetten op hervormingen, zodat we dergelijke incidenten en verlies van levens kunnen voorkomen.’

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, stond eerst ook niet achter haar ontslag. Maar na een ontmoeting met nabestaanden en slachtoffers vorige maand, zou hij het geweer van schouder veranderd hebben. ‘Een nieuw leiderschap voor de brandweer is nodig om de bevolking veilig te houden’, zei Grenfell United, een groep overlevers en nabestaanden. ‘De nieuwe leidinggevenden moeten de conclusies uit het onderzoek naleven’, vinden ze.

Cotton was het eerste vrouwelijke hoofd van de brandweer, ze diende het korps 32 jaar. ‘Ik wil Dany Cotton bedanken voor haar 32 jaar dienst bij de Londense brandweer’, zei Khan. ‘Ik zal snel een nieuwe chef aanduiden, die onmiddellijk de verantwoordelijkheden kan opnemen en de hervormingen kan doorvoeren.’

Onderzoek

Voormalige rechter Moore-Bick reconstrueerde de ramp van de Grenfell Toren, en maakt in zijn conclusies duidelijk dat heel wat brandweermannen ‘ontzettend veel moed en zelfopoffering’ hebben getoond. Zo zijn verschillenden van hen tot heel hoog in de brandende toren doorgedrongen, in een poging zoveel inwoners als mogelijk te redden.

Uit het onderzoek bleek echter dat er verschillende ‘institutionele tekortkomingen’ bij het brandweerkorps zijn. Zo zouden de brandweermannen niet de juiste opleiding gekregen hebben om dit soort branden te lijf te gaan, en was het brandweerkorps er ook onvoldoende op voorbereid. Ook werden die nacht zelf verschillende grote fouten gemaakt.

Concreet zouden de commandanten die de reddingswerken coördineerden te lang getalmd hebben om de bewoners op te roepen het gebouw te evacueren. Integendeel: ze werden telefonisch geadviseerd om hun appartementen niet te verlaten. Pas twee uur na het uitbreken van de brand werd besloten dat de toren toch moest worden ontruimd.

Indien dat bevel een uur eerder was gegeven, zouden er volgens Moore-Bick ‘veel minder doden’ gevallen zijn. ‘Leidinggevenden bij de Londense brandweer waren zo overtuigd van de idee dat bij bepaalde branden niet meteen moet worden geëvacueerd, dat ze zich niet konden voorstellen daarvan af te wijken’, concludeert de jurist.

Brand

De ramp, de dodelijkste brand in een residentieel gebouw in het Verenigd Koninkrijk sinds de Tweede Wereldoorlog, schokte in 2017 het land. Daarna barstte ook een debat los over de vaak deplorabele en levensgevaarlijke leefomstandigheden in de sociale woningen van het VK.

