Wereldberoemde Victoriawatervallen ‘dreigen te verdwijnen’

Na een lange droogte staat het waterniveau aan de wereldberoemde Victoriawatervallen uitzonderlijk laag. De Zambiaanse president vreest dat het natuurwonder zal verdwijnen door de klimaatverandering.

Het waterpeil van de rivier Zambezi heeft in 25 jaar niet zo laag gestaan. De Victoriawatervallen, op de grens tussen Zimbabwe en Zambia, zien zo plots veel minder water komen.

De Zambiaanse president Edgar Lungu maakt zich zorgen. ‘Willen we de Zambezi doorgeven zonder de machtige Victoria Falls?’, zegt hij aan Sky News. ‘Is dat wat we willen? Er zijn maatregelen die we nu kunnen nemen.’

Deze foto toont de Victoria Falls voor (17 januari 2019) en tijdens de droogte (4 december 2019):

Foto: REUTERS

Naast de watervallen bedreigt de droogte ook de energie- en voedselvoorziening in de regio. Meer dan twee miljoen mensen in Zambia en zeven miljoen mensen in Zimbabwe zouden dringend voedselhulp nodig hebben. De droogte treft ook de dieren.

Lungu verwijt klimaatontkenners dat ze politieke spelletjes spelen. ‘Het is een ernstig probleem en we zijn verrast dat mensen het banaliseren en zeggen dat het niet echt is. Ze leven in een andere wereld. In Zambia voelen we de gevolgen en die zullen iedereen treffen. Iedereen.’

Hij roept op tot actie om de gevolgen van de opwarming van de aarde te verminderen.