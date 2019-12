‘Megabrand’ in Australië dreigt huizen te verwoesten

De verschillende bosbranden die al wekenlang ten noorden van Sydney woeden, zijn uitgegroeid tot wat de brandweer een megabrand (‘mega blaze’) noemt.

De New South Wales Rural Fire Service (RFS), de landelijke brandweer van de Australische staat New South Wales (NSW), had woensdag een noodsignaal uitgevaardigd voor vijf bosbranden. Vier daarvan bevinden zich in de omgeving van Sydney. Het vuur wordt aangewakkerd door de hitte en hevige wind. ‘Maar nu zijn acht van de bosbranden samengekomen en vormen ze mega blaze’, zo legt Rob Rogers van de RFS uit.

Eerder vrijdag liet de RFS al weten dat er al branden woeden in Gospers Mountain, ongeveer honderd kilometer ten noordwesten van Sydney. Daarbij gingen al 230.000 hectare in vlammen op, waaronder een deel van het Wollemi National Park. De brandweer krijgt de brand al zeven weken niet onder controle.

Foto: EPA-EFE

Waarschuwingen

Er zijn vier andere noodwaarschuwingen uitgevaardigd. De RFS zegt dat inwoners daar te laat zijn om het gebied te verlaten en dat ze moeten schuilen. ‘Nu de nacht valt, is voor vele gemeenschappen het gevaar niet geweken. De komende uren blijven de omstandigheden gevaarlijk bij verschillende branden’, zegt de RFS op Twitter.

Vanwege de bosbranden rond de stad kampt Sydney ook met ‘gevaarlijke’ niveaus van de luchtkwaliteit. ‘Op vele plaatsen zal er weer een mist van rook blijven hangen, ook in Sydney en aan de Central Coast (de kust ten noorden van de stad, nvdr)’, zegt de RFS. ‘Morgenvroeg zal er een dichte mist hangen, vanwege een temperatuurinversie die de rook op sommige plaatsen zal vasthouden.’

Foto: EPA-EFE

Drie brandweermannen raakten gewond toen ze een bosbrand aan de Warragamba Dam ten westen van Sydney bestreden. De meteorologische dienst van NSW waarschuwt weggebruikers in Sydney en de buitenwijken voor beperkte zichtbaarheid vanwege de rook.

In totaal bestrijden ruim 1.700 brandweermannen momenteel 177 branden in de staat. Zestig daarvan zijn niet onder controle.