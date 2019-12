Het aquarium in Tennessee heeft dit jaar wellicht de meest originele kerstboom van de Verenigde Staten. De verlichting in de boom gaat er dit jaar niet automatisch aan en uit, maar wordt bediend door de plaatselijke sidderaal genaamd Miguel Wattson. De medewerkers brachten sensors aan in de tank van Miguel Wattson die de kracht meten van de natuurlijke schokken die de vis afgeeft als hij op zoek is naar voedsel of opgewonden geraakt. Die sensors zijn verbonden met de kerstverlichting, waardoor Miguel Wattson bepaalt wanneer en hoe fel ze schijnen.