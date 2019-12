Filip Dierckx stapt per direct op bij BNP Paribas Fortis

Chief Operating Officer (coo) Filip Dierckx neemt per direct ontslag bij BNP Paribas Fortis uit al zijn functies. De nummer twee van de Franse bankdochter is één van de grote kanshebbers om Jos Clijsters op te volgen bij Belfius.

BNP Paribas Fortis maakt in een persbericht bekend dat Dierckx zelf ontslag heeft genomen. Blijkbaar heeft hij dat gedaan omdat hij vindt dat het moeilijk is om bij de bank actief te blijven als de kans bestaat dat hij straks gekozen wordt om voorzitter te worden van de concurrerende bank Belfius.

Dierckx kent BNP Paribas Fortis door en door en doorgrondt de techniciteit van een bank als geen ander. Normaal was hij nog tot eind dit jaar operationeel aan de slag bij BNP Paribas Fortis en ging hij er vanaf januari als niet-uitvoerend bestuurder verder een rol blijven spelen. Ook dat laatste gaat nu niet door. De analyse van zijn geschiktheidsrapport (fit & proper) als toekomstig niet-uitvoerend bestuurder bij BNP Paribas Fortis zat in de laatste rechte lijn. De Nationale Bank was al tot een gunstige conclusie gekomen.

Dierckx neemt nu ontslag zonder zelf al zekerheid te hebben dat hij effectief ook gekozen wordt als opvolger van Clijsters. Ook Koen Van Gerven, ex-Generale Bank en afscheidnemend ceo van Bpost, is één van de favorieten.