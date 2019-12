De Democraten zetten door met hun impeachmentprocedure. Dat maakte Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, donderdag bekend. Op het einde van haar persconferentie vroeg een journalist of de Democrate president Trump haatte. Pelosi reageerde opvallend kordaat.

Maar wat weten we nu écht over de Oekraïne-affaire? Wie zijn de hoofdrolspelers? En gaat het niet over veel meer dan dat ene telefoongesprek? In onderstaande video zetten we alle feiten op een rijtje.