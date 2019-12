Karlie Kloss over Victoria’s Secret: 'De shows passen niet meer bij deze tijd'

Dat Victoria's Secret zijn jaarlijkse televisieshow heeft stopgezet, kwam voor model en voormalig Victoria's Secret Angel Karlie Kloss niet als een verrassing. 'De tijden zijn veranderd.'

Ze was lang een van de belangrijkste uithangborden van het lingeriemerk, maar in 2017 hing Karlie Kloss haar vleugels van Victoria’s Secret definitief aan de haak, omdat ze zich naar eigen zeggen niet langer kon vinden in de boodschap die het lingeriemerk uitstuurde naar jonge vrouwen. Dat nu ook de jaarlijkse televisieshow werd stopgezet, vindt Kloss dan ook een goede beslissing, zo zei ze in de Amerikaanse Today Show.

'De tijden zijn veranderd. Consumenten stellen tegenwoordig andere eisen aan merken', zegt Kloss. 'Klanten willen dat ze duurzaam zijn en een positieve boodschap over ons lichaam en zelfbeeld verspreiden. Ik denk dat merken zich moeten blijven ontwikkelen.' Kloss kijkt wel terug op een fantastische tijd. 'Ik ben bijzonder dankbaar voor de mogelijkheden die ik erdoor heb gekregen, maar ik wilde het achter me laten.'

Victoria’s ­Secret begon in 1995 met zijn modeshow, die jarenlang druk bekeken werd op televisie (tot 800 miljoen kijkers) en uitgroeide tot een belangrijk evenement in de popcultuur. De show kon elk jaar uitpakken met de bekendste supermodellen van het moment, steevast uitgedost in de meest extravagante outfits. De show was een mijlpaal in de carrières van onder meer Tyra Banks, Heidi Klum en Miranda Kerr. Maar de laatste jaren nam de kritiek op het evenement toe, en zakten de kijkcijfers dramatisch. De show werd seksistisch genoemd, en had volgens critici te weinig oog voor diversiteit. De kijkcijfers zakten ook zienderogen en bereikten vorig jaar een dieptepunt.