Vanuit zijn cel op Guantanamo Bay heeft terreurverdachte Abu Zubaydah munitie geleverd voor een ­vernietigende paper over de manier waarop de VS met gevangenen omging. Zubaydah tekende zelfportretten, met daarop de folterpraktijken die hij onderging.

28 maart 2002. De col­lectieve rouw na de aan­slagen op de New Yorkse WTC-torens op 11 september 2001 slaat in de VS om in euforie wanneer Amerikaanse troepen Abu Zubaydah – volledige naam Zayn al-Abidin ...