Hier kunnen studenten samen blokken in Leuven, Gent, Brussel en Antwerpen

Studenten die niet alleen op kot in de boeken willen duiken kunnen dat op verschillende plekken samen doen. In Leuven, Gent, Brussel en Antwerpen duiken de speciale ‘blokadresjes’ weer op.

De stad Antwerpen en tal van partners stellen van 9 december tot 30 januari voor de dertiende keer blokplekken ter beschikking van studenten. In totaal gaat het om 639 studieplaatsen op 22 locaties. Twee ervan zijn nieuw: de Arenbergschouwburg in de Theaterwijk en co-workingspace BorGerHub in het voormalige vredegerecht van Borgerhout.

Elke blokperiode schrijven gemiddeld meer dan 3.000 studenten zich in bij het project ‘Study360’, de locaties krijgen in totaal 9.000 bezoekers over de vloer.

De KULeuven zet de capaciteit van de bibliotheken maximaal in om blokkende studenten te verwelkomen. ‘KU Leuven blokt’ zorgt voor 3.500 studieplekken tijdens de examenperiode. Heel wat bibliotheken houden de deuren nu al open tot middernacht, in de Alma wordt vanaf 21 december voor het eerst een stille studieruimte voorzien.

Studenten kunnen via deze link de capaciteit van de bibliotheken in Leuven, Kortrijk en Antwerpen live volgen. De openbare stadsbibliotheek zal dit jaar niet toegankelijk zijn wegens renovatiewerken.

De stad Leuven zelf opent de deuren van het oude stadhuis op de Grote Markt voor studenten van het middelbaar. Zij krijgen van 2 tot en met 13 december van 9 tot 18 uur een volledige verdieping ter beschikking, met water, koffie en fruit.

De stad Gent verzamelt alle blokadresjes van de verschillende onderwijsinstellingen op deze website. Tijdens de blokperiode worden er bijkomende studieplaatsen gecreëerd door extra lokalen ter beschikking te stellen. Verschillende locaties hanteren langere openingsuren, sommige zijn zelfs open in het weekend.

In Brussel zetten heel wat openbare instellingen hun deuren open, zoals de bibliotheek Muntpunt, het Paleis voor Schone Kunsten en de Bozar.

Een overzicht van de verschillen studieplekken in Brussel vind je op de Brik Study Spaces, toegankelijk van 16 december tot 31 januari. Om ervoor te zorgen dat studenten niet afzakken naar een overvolle plek, wordt gewerkt met een online aanmeldingssysteem voor een aantal ruimtes.

WeKonekt, een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles, geeft ook een overzicht van beschikbare studeerruimtes.

Ontspanning

Studenten kunnen op heel locaties niet enkel studeren, maar ook hun honger en dorst stillen of even ontspannen, bijvoorbeeld aan een pingpongtafel.