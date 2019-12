Onlangs raakte bekend dat een vrouw die haar baby in de auto de borst gaf, op de vingers werd getikt door een politieagent. Die vond dat het om openbare zedenschennis ging. De Standaard wil graag weten wat uw ervaringen zijn met borstvoeding in het openbaar.

Zit u in met rare blikken van omstaanders? Kreeg u al eens iets aan het hoofd geslingerd toen u uw kind in een café of in het park de borst gaf? Of timet u uitstapjes met uw baby goed om borstvoeding in het openbaar te vermijden?

Mail uw ervaringen naar binnenland@standaard.be