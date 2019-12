Greta Thunberg is vrijdag met de nachttrein aangekomen in de Spaanse hoofdstad Madrid voor de klimaatconferentie. Tientallen journalisten stonden de Zweedse tiener op te wachten op het perron van station Chamartín.

'Het is me gelukt om Madrid binnen te sluipen vanmorgen!', grapte Thunberg op Twitter. 'Ik denk niet dat iemand me gezien heeft. Hoe dan ook is het geweldig om in Spanje te zijn.'

Omdat tientallen journalisten haar op het perron stonden op te wachten, moest Thunberg een kwartier in de trein blijven zitten. Onder begeleiding van de Spaanse politie kon ze dan toch uitstappen.

Interviews gaf ze niet. Maar haar bekende protestbord Skolstrejk för Klimatet was wel zichtbaar. Thunberg nam de trein vanuit Lissabon, waar ze eerder deze week aankwam na een reis van drie weken over de Atlantische Oceaan met de catamaran. De treinrit duurde zo'n tien uur.

Betoging

Op de betoging waarin ze vrijdag zal meelopen in het centrum van de hoofdstad worden zo’n 100.000 demonstranten verwacht. De hoop is om de VN-afgevaardigden zo aan te sporen tot meer actie in de strijd tegen de klimaatverandering. Thunberg zal ook menigte toespreken, net als de Spaanse acteur Javier Bardem en de Braziliaanse klimaatactiviste Sonia Guajajara.

Tijdens de klimaattop moeten de laatste obstakels voor het klimaatakkoord van Parijs weggenomen worden. Dan kan het akkoord op 1 januari 2021 daadwerkelijk beginnen met de eerste cyclus van vijf jaar, waarin de bijna tweehonderd deelnemende landen zullen uitvoeren wat ze beloofd hebben.

Bij de vorige VN-klimaattop in New York gaf Greta Thunberg een opvallende speech, waarbij ze de wereldleiders terechtwees. 'Hoe durven jullie?', herhaalde ze.

De VN-klimaatconferentie, ofwel de COP25, duurt nog tot 13 december. De Belgische klimaatactiviste Anuna De Wever woont de top niet bij. Omdat de top eerst in Chili zou doorgaan, vertrok ze op 1 oktober met een zeilboot in die richting. Later werd beslist om door de onrust in het Zuid-Amerikaanse land de conferentie te verplaatsen naar Madrid. Daar kan De Wever niet tijdig geraken.