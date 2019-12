Angela Merkel zal voor de eerste keer in haar kanselierschap het voormalige naziconcentratiekamp Auschwitz-Birkenau in Polen bezoeken. Ze komt niet met lege handen.

Aanleiding voor haar bezoek is het tienjarig bestaan van de Auschwitz-Birkenau Foundation, de stichting die zich inzet voor het behoud van de gedenkplaats van de Jodenvervolging. De Duitse regering heeft 60 miljoen euro vrijgemaakt voor het onderhoud van de site.

Bij de Zwarte Muur zal de bondskanselier een minuut stilte houden. Daar werden duizenden gevangenen geëxecuteerd. Later geeft ze een speech en krijgt ze een rondleiding. Ook de Poolse minister-president Mateusz Morawiecki tekent present.

Het is de eerste keer sinds haar aantreden veertien jaar geleden dat bondskanselier Merkel Auschwitz bezoekt. Nochtans hecht Merkel veel belang aan de herdenking van de Holocaust. Eerder heeft ze al andere voormalige naziconcentratiekampen bezocht, waaronder Dachau en Buchenwald. Ze is meerdere keren bij de Yad Vashem-gedenkplaats in Israël geweest. Al vaak heeft ze benadrukt hoe belangrijk het is om de gruweldaden van de nazi’s te blijven herinneren.

Duitsland is de grootste donor van de Auschwitz-Birkenau Foundation. ‘Veel van de gebouwen zijn niet gebouwd om lang mee te gaan’, zegt de directeur Cywinski. Volgens hem heeft de stichting voor haar opdracht zo’n 5 miljoen euro per jaar nodig.

Voorgangers

Helmut Schmidt, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedecoreerd werd met het ijzeren kruis voor zijn inzet bij het Beleg van Leningrad, was in 1977 de eerste Duitse bondskanselier die het concentratiekamp bezocht. ‘Deze plaats dwingt stilte af’, speechte hij toen. ‘Maar ik ben zeker dat de Duitse kanselier hier niet kan zwijgen.’

Zijn opvolger Helmut Kohl heeft Auschwitz twee keer bezocht: in 1989 en 1995. Merkels voorganger Gerhard Schröder is er nooit geweest.

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat het concentratiekamp werd bevrijd door het Russische leger. In Auschwitz-Birkenau kwamen meer dan een miljoen mensen om.