NBA. Houston haalt opgelucht adem na en klopt kampioen Toronto

Toronto heeft donderdag met 109-119 verloren van Houston in de NBA. De regerende kampioen slikte zo zijn tweede thuisnederlaag op rij.

Twee dagen geleden gingen de Raptors al met 110-121 onderuit tegen Miami. Tegen de Rockets van Russell Westbrook, goed voor een triple double (19 punten, 13 rebounds en 11 assists), waren ze evenmin opgewassen. In het winnende kamp waren Ben McLemore en James Harden goed voor respectievelijk 28 en 23 punten. Harden verliet op het einde van het derde quarter even het parket na een tik tegen zijn hoofd, in het laatste quarter was hij echter weer van de partij.

In de Western Conference is Houston vijfde met 14 overwinningen op 21 wedstrijden. Toronto staat in de Eastern Conference op de vierde plaats met 15 zeges en zes nederlagen.