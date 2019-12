Matthew Stevens schakelt favoriet Mark Selby met pot van wereldformaat uit in kwartfinales UK Championship snooker

Matthew Stevens (WS-43) heeft zich donderdag in York als laatste voor de kwartfinales van het UK Championship geplaatst. De 42-jarige Welshman versloeg de Engelsman Mark Selby (WS-6) met 6-5. De enerverende pot snooker tussen twee voormalige UK-kampioenen werd in goede banen geleid door de Belgische scheidsrechter Olivier Marteel. Stevens won het UK in 2003, Selby in 2012 en 2016.

In 2003 boekte Stevens in een finale tegen de Schot Stephen Hendry (10-8) zijn enige rankingtitel. Zeven keer was hij runner-up: op het UK Championship van 1998 en 1999, het WK van 2000 en 2005, het Irish Masters van 2005, het Bahrain Championship van 2008 en het World Open van 2013. Met het Masters 2000 heeft hij wel nog een tweede Triple Crown op zijn naam.

Vrijdag neemt Stevens het in de kwartfinales (best of 11) op tegen de 38-jarige Schot Stephen Maguire (WS-14), de toernooiwinnaar van 2004. Maguire schakelde de Welshman Michael White (WS-62) met 6-4 uit. Met breaks van 56 en 116 kwam hij daarbij van een 2-4 achterstand terug. Breaks van 66, 104, 115 en 91 leverden White uiteindelijk niets op.

Slechts twee spelers uit de top tien van de wereldranking schaarden zich bij de laatste acht. In de andere kwartfinales neemt de Schot John Higgins (WS-5) het op tegen de Chinees Yan Bingtao (WS-20), geeft de Noord-Ier Mark Allen (WS-7) de Engelsman Nigel Bond (WS-98) partij en staat de Chinees Ding Junhui (WS-16) tegenover zijn landgenoot Liang Wenbo (WS-40).