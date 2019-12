Suikerrock houdt op te bestaan

Het zomerfestival Suikerrock in Tienen stopt ermee. In 2020 vindt de laatste editie van het festival plaats.

Suikerrock gaat er nog één keer ‘een lap op geven’, maar verdwijnt dan van de festivalkalender. Dat laat de organisatie weten in een persbericht.

‘Suikerrock was 34 jaar lang, samen met Tiense Suiker, het belangrijkste uithangbord van de stad Tienen. Helaas moeten we vaststellen dat het huidige Tiense stadsbestuur geen respect toont voor het unieke en belangeloze werk van zowel Suikerrock als haar partners en vrijwilligers’, aldus de organisatie.

Eén van de struikelbokken voor de organisatie is de heraanleg van de grote markt in Tienen. De organisator zegt dat er altijd beloofd werd dat de heraanleg in functie van Suikerrock zou zijn. De werken, die al jaren uitgesteld worden, zouden het in de toekomst onmogelijk maken om Suikerrock te organiseren. ‘Het is heel jammer om vast te stellen dat dit bestuur afspraken en beloftes niet nakomt en herroept, waardoor ze Suikerrock de opties voor de toekomst ontneemt.’

Maar is het wel de laatste editie? De burgemeester van Tienen, Katrien Partyka (CD&V), is verrast door het nieuws en vindt dat Suikerrock nog steeds een plaats heeft in Tienen. 'We hebben altijd met heel veel plezier en respect overlegd. Natuurlijk wil ik Suikerrock in Tienen houden. Ik heb al vele uren en dagen gesproken met de organisatie', zegt ze in een reactie aan de VRT.

'Ik weet niet waarom men op deze manier communiceert', vervolgt Partyka. 'Het doek is absoluut nog niet gevallen. Suikerrock is een vaste waarde in Tienen.' En dat wil de burgemeester zo houden.

In 2020 zullen de fans en vrijwilligers alvast nog een (voorlopige?) laatste keer kunnen genieten van het festival. De Suikerrock ‘Farewell Edition’ vindt plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augusuts. De eerste twee namen zijn The sisters of mercy en White lies. Zondag blijft de traditionele familiedag.