Gedetineerde snijdt celgenoot de keel over met bestekmes

Gisterochtend heeft een gedetineerde in de gevangenis van Sint-Gillis zijn celgenoot omgebracht. De twee, een Nederlander en een Algerijn, hadden ruzie, waarna de Nederlander een inox bestekmes greep en zijn celgenoot de keel oversneed.

De Nederlander werd daarop overmeesterd en naar de gevangenispsychiater gebracht, waar hij vertelde dat hij ‘het vel van zijn celmaat’ wou.

Intussen troffen bewakers het dode lichaam van de geïnterneerde Algerijn aan in een grote plas bloed. De Nederlander, die in voorhechtenis zat, had het lichaam in bed verstopt en afgedekt met een laken. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.

Het Gevangeniswezen en het parket houden zich voorlopig op de vlakte. ‘We kunnen alleen melden dat er een onnatuurlijk overlijden is en dat het parket een onderzoek voert’, zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen.

Volgens Van De Vijver hebben alle gedetineerden een bestek op cel: mes, lepel, vork en koffielepeltje. ‘Alleen zij die een verhoogd risico vormen krijgen geen bestek.’