Anderlecht verjaagt crisis met kwalificatie in de beker tegen Moeskroen, blessure Kompany domper op feestvreugde

Winnen met Kompany 90 minuten lang op het veld: dat zat er nog niet in. Toch is Anderlecht nog niet morsdood. RSCA reageerde na de afgang op Oostende en stoot door in de beker ten koste van Moeskroen. Vooral voor de rust vond paars-wit voor het eerst een balans tussen offensief spel met druk naar voren en realistisch voetbal. Al werd het in het slot nog spannend en miste Roofe (alweer) een strafschop: 2-3.

Bekeren. Anderlecht is er in principe goed in. Vorige zomer liet de hele Brusselse club zich bekeren tot de filosofie van Vincent Kompany. Het is een kwestie van accenten leggen. Bekeren in de Croky Cup - doorstoten naar de ¼finales - is echter niet zo evident. Het was van moeten in Moeskroen, want 1100 meegereisde dulden geen misstap meer.

Chadli out

Dat had paars-wit ook zo begrepen. Voor het eerst dit seizoen vonden de Brusselaars precies echt een balans tussen niet naïef voetballen en toch druk naar voren zetten met verticaal spel. Daarvoor waren wel weer wat aanpassingen nodig. Het tiki-taka in de box was weg én na de miskleun in Oostende werd met Kayembe opnieuw geopteerd voor een extra controlerende middenvelder. Om die extra defensieve power te compenseren stonden met Doku en Amuzu wel twee jongens met een flitsende actie op de flanken, want Chadli was geblesseerd. Het zag er naar uit dat Vercauteren en Kompany eindelijk een werkbaar compromis vonden.

Daardoor ging Anderlecht met een verdiende 1-2 voorsprong de rust in en we konden na 45 minuten zeggen: deze Doku moet u echt zien. De tiener zorgde op de rechterflank voor snelheid, diepgang en dribbels. Ja, we wisten dat hij dat kon - alle scouts noteerden zijn naam al na de oefenmatch in Benfica deze zomer- maar het kwam er de afgelopen weken niet meer uit. Dit keer leidde de sneltrein echter de bezoekende goals in. Eerst schudde hij De Medina af toen Roofe na wat geharrewar scoorde en daarna duwde Doku himself de 1-2 binnen. Neen, zijn voorzetten zijn nog niet altijd efficiënt, maar hij zorgde wel voor gevaar.

Dit alles wil uiteraard niet zeggen dat alle zorgen van Anderlecht van de baan waren. De links- en de rechtsback blijven een probleem en Kayembe loopt defensief de ruimtes dan wel toe, maar op voetballend vlak is de Congolees een héél pak minder. Balverlies van hem zorgde er zelfs voor dat RSCA na 12 minuten op achterstand kwam. Luckassen was helemaal weg uit positie, Kompany kreeg het leer niet weg en Perica scoorde. In plaats van Kayembe zouden wij weldra opteren voor Trebel.

En met de Fransman erbij zou er toch wel een stevig elftal moeten staan. Dat zag je nu al beter. Paars-wit was - in tegenstelling tot op Oostende - niet aangeslagen na de vroege achterstand. Vincent Kompany probeerde - althans tot aan zijn blessure - autoritair te verdedigen en was de leider. Tot de Rode Duivel weer uitviel. Wat is hij toch verdoemd.

Leuke eindejaarslunch?

Het wegvallen van de speler-manager lag mee aan de basis van een minder goeie tweede helft. De pressing van de jonge flankaanvallers viel weg en de bal circuleerde minder vlot. Gelukkig scoorde Luckassen na een balrecuperatie nog de 1-3 , want na geklungel van Cobbaut prikten ook Les Hurlus nog raak. Zeiden we al dat de backs een probleem waren?

Anderlecht kreeg het nog warm - Roofe miste nog eens een penalty - maar het sleepte de kwalificatie wel uit de brand. Voor het eerst sinds 2015 overleven de Brusselaars de 1/8ste finales van de Beker en via de Cup maken ze misschien meer kans op Europees voetbal dan via Play-off 1. Het wordt nu wel zaak om deze progressie door te trekken in de competitie tegen Charleroi, tegen Standard, tegen Antwerp... Als dat lukt kan het alsnog een leuke eindejaarslunch worden voor Michael Verschueren.