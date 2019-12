Twee Nigeriaanse studenten reisden naar Kroatië om deel te nemen aan een tafeltennistoernooi. De avond voor ze terug zouden keren naar Nigeria werden ze opgepakt door de politie en uitgewezen naar een vluchtelingenkamp in Bosnië en Herzegovina.

Abia Uchenna Alexandro and Eboh Kenneth Chinedu, twee studenten aan de Federal University of Technology Owerri in Nigeria, kwamen op 12 november aan in Zagreb, Kroatië. Ze namen deel aan de vijfde World InterUniversities Championships, die doorgingen in de stad Pula.

Na het toernooi keerden de 18-jarige tafeltennissers terug naar Zagreb, om op 18 november naar Lagos te vliegen. Toen ze de avond voor vertrek door de Kroatische hoofdstad wandelden, werden ze tegengehouden door de politie die hun identiteitspapieren wilden zien. ‘We probeerden uit te leggen dat onze papieren in ons hotel lagen, maar ze namen ons mee naar het politiekantoor’, zegt Chinedu aan de Bosnische website Žurnal.

De politie dacht dat ze migranten zonder papieren waren en reden met hen naar de grens met Bosnië en Herzegovina. Daar moesten ze samen met een andere groep migranten door de bossen terug wandelen naar Bosnië en Herzegovina. ‘Ik weigerde dat bos in te gaan’, zegt Chinedu. ‘Maar de agent zei dat hij me zou neerschieten als ik niet begon te stappen.’

Uchenna en Chinedu werden uiteindelijk gedeporteerd en kwamen in een vluchtelingenkamp in Velika Kladuša terecht, waar duizenden migranten vastzitten in tenten. Er is geen stromend water of verwarming voorzien. De twee konden hun situatie niet uitleggen en het duurde tot eind november voor vrijwilligers in het kamp vertegenwoordigers van het tafeltennistoernooi konden contacteren om te zeggen dat ze vast zaten.

‘Wij konden bevestigen dat de twee hadden deelgenomen aan ons toernooi’, zegt de organisator Alberto Tanghetti aan de Britse krant The Guardian. ‘Ik begrijp niet wat er gebeurde, het is absurd dat niemand geloofde dat ze legaal het land waren binnengekomen. Al wat de politie moest doen, was mee gaan naar hun hotel om te zien dat over een geldig visum beschikken.’

‘De twee mannen zijn slachtoffers van het Kroatische systeem’, zegt Dragan Mektic, minister van Veiligheid van Bosnië en Herzegovina aan Al Jazeera. ‘We moeten hen terugbrengen naar Kroatië, het is duidelijk dat ze illegaal in ons land zijn.’