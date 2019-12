Hip hip hoera: De ideale wereld is jarig

Er komt een ‘ideale documentaire’ om de verjaardag dan De ideale wereld te vieren. Daarnaast is er ook nog film, documentaires en actualiteit op tv.

1 DE IDEALE DOCUMENTAIRE

Canvas 22.20-23.25 uur

Hiep, hiep, hoera, De ideale wereld is jarig. Bij tv-programma’s wordt er niet gevierd voor de voorbije jaren, maar voor de voorbije afleveringen. Voor de vijfhonderdste aflevering van dit satirische programma zendt Canvas een documentaire uit.

2 MARGARET ATWOOD: DE KRACHT VAN HET WOORD

NPO 2 23.00-0.25 uur

Ook de Canadese schrijfster en dichteres uit wier pen het succesvolle epos The handmaid’s tale gevloeid is, verdient een eigen documentaire. Van haar jeugd over haar activisme tot haar schrijverschap: u komt er alles over te weten.

3 LOCK, STOCK & TWO SMOKING BARRELS

Caz 20.40-22.45 uur

Het debuut van Guy Ritchie is intussen al stockoud (ha!), maar het blijft een van zijn betere films. En: alle cruciale ingrediënten zitten meteen al in de titel.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00- 20.30 uur

Een reportage moet duidelijkheid brengen over de armoede in Chili, een tweede reportage geeft een inkijk in de wereld van de carnavalisten in Aalst, na de ophef over de Unesco. Terzake geeft ook nog een update over de formatie mee.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.20 uur

Arbeidsmarktdeskundige aan de UGent Stijn Baert licht de laatste nota van informateur Paul Magnette (PS) toe. Jan Jaap van der Wal viert 500 afleveringen van het programma De ideale wereld, en Raoul Hedebouw heeft het over de staking in Frankrijk.