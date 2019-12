VRT-personeel voert actie: ‘We laten de VRT niet los’

Driehonderd personeelsleden van de VRT voeren donderdag in Brussel actie tegen de geplande besparingen bij de openbare omroep.

De optocht van het VRT-personeel vertrok donderdag even na 15 uur op de parking van de openbare omroep aan de Reyerslaan in Brussel. Vooraan liepen BV’s met een groot spandoek met de boodschap ‘We laten de VRT niet los’. Onder meer Acteurs Ben Rottiers en Daan Hugaert, actrice Marleen Merckx en Sven Pichal van Radio 2 leiden de betoging.

Aan het VRT-omroepgebouw verzamelden zo’n driehonderd personeelsleden voor de optocht naar het Martelaarsplein, waar het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon gevestigd is.

Heel wat acteurs van de serie Thuis op de eerste rij: Jeroen Lenaerts (Tim), Marleen Merckx (Simonne), Daan Hugaert (Eddy), Christophe Haddad (Bob) en Wim Stevens (Tom). Ook Ben Rottiers, Pol uit FC De Kampioenen, kunt u herkennen. Foto: BELGA

‘Wij komen naar buiten omdat we vandaag trots zijn op wat we doen. We denken dat we een belangrijke rol vervullen voor een warm, democratisch en inclusief Vlaanderen. Als we nog moeten besparen kunnen we dat misschien niet meer doen’, zegt Sebastiaan Cielen, woordvoerder van IedereenVRT, een organisatie van medewerkers van de openbare omroep die naar eigen zeggen losstaat van vakbonden en politiek, in Villa Politica.

De boodschap van het personeel van de VRT is: ‘Hoor ons, kijk naar ons’, aldus Cielen. ‘We komen op straat om te zeggen: dit zijn wij. Wij zijn de maatschappij en die maatschappij dienen wij.’ Met de optocht, die de steun krijgt van de vakbonden, de culturele sector en het middenveld, wil het personeel van de openbare omroep dus een positieve boodschap verspreiden aan de Vlaamse regering dat de openbare omroep een maatschappelijk belangrijke rol speelt.

Op het Martelaarsplein en aan het kabinet van Jambon staan twee podia. Er zijn onder meer optredens van Guy Swinnen en Tom Helsen gepland. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) ontvangt rond 18 uur, aan het einde van het evenement, een delegatie van het personeel om te luisteren naar hun grieven.