De Kamer heeft voortaan een opvallende aftelklok

Nieuw in de Kamer: vier opvallende klokken die aangeven hoe lang onze politici nog het woord hebben.

De spreektijd in de Kamer is strikt gereglementeerd: zowel voor de parlementsleden als de ministers. Alleen gaan sommige sprekers vlotjes over de hun toegemeten tijd.

Om een en ander beter in de hand te houden, heeft voorzitter Patrick Dewael (Open VLD) aan zijn bureau vier aftelklokken laten installeren. Een van de vier is vooraan heel goed zichtbaar. Als een politicus te lang aan het woord blijft gaat de klok in min en uiteindelijk valt de micro uit van de spreker/spreekster.

Georges Dallemagne (CDH), Tim Vandeput (Open VLD), Michel De Maegd (MR) en François De Smet (DéFI) mochten vanmiddag de spits afbijten, met vragen aan premier Sophie Wilmès over de NAVO-top in Londen. De vraagstellers bleven netjes binnen de spreektijd van twee minuten.

Premier Wilmès, die van Kamervoorzitter Patrick vier minuten tijd kreeg om te antwoorden, ging vijf seconden in het rood.

De meningen over de klok zijn niet onverdeeld positief: