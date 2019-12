Granaataanval op migrantencentrum voor kinderen in Madrid

Op de binnenplaats van het centrum in Madrid werd op woensdagochtend een granaat gevonden. Spanje reageert geschokt.

In het asielcentrum in de wijk Hortaleza vielen geen gewonden woensdag. Volgens de politie ging het om een oefengranaat, zo meldt BBC. Het asielcentrum werd wel geëvacueerd. Er leven tientallen niet-begeleide minderjarigen.

Volgens de werknemers van het centrum is xenofobie in opgang in Hortaleza. Ze wijzen op eerdere aanvallen op jonge migranten, in de Spaanse krant El País. Op 30 oktober probeerden dertig jongeren het centrum te bestormen. Drie weken eerder hebben twee gemaskerde mannen twee jongeren van vreemde origine in een busstation in de buurt van het centrum aangevallen. ‘Dit zijn geen geïsoleerde aanvallen’, zeggen de werknemers aan El País. ‘We weten dat er Whatsapp-groepen en Facebook-pagina’s bestaan waar aanvallen op het centrum aangemoedigd worden.’