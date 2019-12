Pinterest gaat onrespectvolle trouwlocaties censureren

Voormalige slavenplantages zijn in de Verenigde Staten een populaire trouwlocatie, maar dat wordt nu een halt toegeroepen door Pinterest.

Voormalige slavenplantages in de Verenigd Staten worden door huwelijksplanners steeds vaker naar voren geschoven als de ideale trouwlocatie. Ook acteurskoppel Blake Lively en Ryan Reynolds koos er destijds voor om hun huwelijk te laten voltrekken op de Boone Hall Plantation, nabij Charleston in South Carolina, dat op de website wordt omschreven als ‘een van de meest adembenemende natuurwonderen’.

Maar net dat taalgebruik en de romantisering van de locaties vinden velen een no-go, aangezien de plantages voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap een pijnlijk hoofdstuk uit de geschiedenis beslaan: veel van hun voorouders werden er uitgebuit, geslagen en gemarteld.

Burgerrechtenactivistengroep Color of Change schreef daarom brieven naar verschillende websites waar koppels inspiratie vinden en hulp kunnen inroepen om hun trouwfeest te plannen - inclusief Pinterest, het platform dat wordt gebruikt als digitaal prikbord - met de vraag om de locaties niet langer te promoten. Pinterest, The Knot en WeddingWire gingen daarop in, zo schrijft BuzzFeed.

‘Trouwfeesten horen symbool te staan voor liefde en eenheid, plantages representeren geen van de twee. We zijn Color of Change dankbaar dat ze deze onrespectvolle praktijken onder onze aandacht hebben gebracht’, aldus een Pinterest-woordvoerder in een reactie aan BuzzFeed. ‘We gaan de verspreiding van deze inhoud op ons platform tegengaan, en zullen ook in de toekomst geen advertenties voor deze locaties aanvaarden.’ Gebruikers die de zoekterm ‘plantation wedding’ ingeven zullen gewaarschuwd worden dat sommige van de resultaten ingaan tegen het beleid van de site.

Bij The Knot en WeddingWire, twee belangrijke websites die tot hetzelfde bedrijf behoren, gaan ze niet zo ver om de locaties te weren, maar ze gaan wel hun richtlijnen aanpassen en het taalgebruik van hun aanbieders beter monitoren. Wie romantiserende of verheerlijkende taal gebruikt voor locaties met een donkere geschiedenis, loopt het risico geschrapt te worden.

Arisha Hatch, vicepresident van Color of Change, hoopt dat hun actie vooral het bewustzijn verhoogt dat de huwelijksindustrie werkkampen promoot waar miljoenen slaven werden uitgebuit. ‘Mochten we over concentratiekampen spreken in plaats van plantages, zouden we het vreemd en onrespectvol vinden dat mensen er willen trouwen’, klinkt het bij BuzzFeed. De inspanningen van Pinterest en The Knot worden ‘een enorme stap voorwaarts’ genoemd, ook al zijn er nog tal van gelijkaardige websites die nog niet op hun vraag hebben gereageerd.