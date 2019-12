Franse wielerploeg Total Direct Energie weigert wildcard voor Giro: “We zouden onszelf in gevaar brengen”

Total Direct Energie heeft donderdag op haar website bekendgemaakt niet te zullen deelnemen aan de Ronde van Italië (9-31 mei). Het Franse team had als beste procontinentale ploeg van 2019 nochtans een wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden van 2020, waaronder ook alle grote rondes.

“We hebben slechts 24 renners en dat volstaat niet om aan alle grote wedstrijden deel te nemen”, legde het team uit in een persbericht.

“Na een onderhoud met de sportieve leiding is besloten niet deel te nemen aan de Giro”, bevestigde sterke man Jean-René Bernaudeau. “We waren blij de beste procontinentale ploeg van 2019 te zijn, maar het team was op dat moment al rond. We zouden onszelf in gevaar brengen als we toch naar Italië zouden gaan. Dit team is niet klaar om op alle fronten mee te spelen.”

Total Direct Energie telt volgend seizoen één landgenoot. Dries Van Gestel maakte in het tussenseizoen de overstap van Sport Vlaanderen-Baloise.