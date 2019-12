Real Madrid kampt met hele waslijst aan geblesseerden voor Champions League-match tegen Club Brugge

Real Madrid zal het in de afsluitende match van zijn Champions League-groepsfase op bezoek bij Club Brugge zonder een resem sterren moeten doen. Woensdag maakte de Koninklijke bekend dat Eden Hazard, Gareth Bale en Marcelo de match in het Jan Breydelstadion missen. Marco Asensio, Lucas Vazquez en James Rodriguez waren al out en zullen er ook niet bij zijn.