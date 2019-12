Sergio Herman opent nog een restaurant in Antwerpen

Na sterrenrestaurant The Jane en het Frites Atelier opent Sergio Herman in april 2020 een nieuw restaurant in Antwerpen, Le Pristine.

Le Pristine opent in april haar deuren in de Lange Gasthuisstraat. Het concept: Zeeuwse terroir met Italiaanse flair, aldus de website. 'Internationaal geïnspireerd met een focus op lokale producten.'

Het menu en concept worden ontwikkeld door Herman zelf, voor de verdere uitwerking zullen twee chefs aangesteld worden, die al ervaringen hebben opgedaan in zijn andere restaurants. Bij de opstart zal de Nederlandse topchef waarschijnlijk zelf plaatsnemen achter het fornuis.

Het restaurant zal zowel reservaties als walk-ins aannemen, in het café is reserveren niet mogelijk.

Over de inrichting wil Herman voorlopig nog niet te veel zeggen. Wel zou hij zich laten inspireren hebben door het internationale karakter van Franse bistro’s. Net zoals de naam, die dan wel Frans mag aanvoelen, maar eigenlijk komt van het Engelse woord pristine, wat puur en authentiek betekent.