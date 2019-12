Opiniepodcast. Natuurlijk kunnen de jaren 30 ons veel leren

Een man brengt een Hitlergroet in Breendonk, in een asielcentrum wordt brand gesticht. Vergelijkingen met de jaren 30 zijn omstreden, weet historicus en opiniemaker Marc Reynebeau. Want de geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar ze kan ons wel veel leren.

Extreemrechts is marginaal maar alom zichtbaar, van Bilzen tot in de klaslokalen. Zou onze tijd dan toch iets kunnen leren uit de jaren 30? Historicus en columnist Marc Reynebeau heeft het in deze opiniepodcast hardop over een polemiek die stil woedt onder historici.

