Meisje steekt jongen neer op middelbare school in Temse

Op een middelbare school in Temse heeft donderdagochtend een steekpartij plaatsgevonden, zo bevestigt de directie.

Tijdens de studie is er op de middelbare school Lyceum aan de Stroom een woordenwisseling ontstaan tussen twee leerlingen. Die ruzie mondde uit in een steekpartij. Dat meldt de directie in een persbericht. Een meisje zou een jongen aangevallen hebben. Beiden zijn leerlingen op de school, maar het meisje zou wel pas recent zijn ingeschreven.

Volgens andere leerlingen zouden de twee gisteren al ruzie gemaakt hebben, en zou het meisje vandaag een mes hebben meegenomen naar school. Daar zou ze de jongen mee in het been gestoken hebben. Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zou in de loop van de dag wel al naar huis mogen.

‘De directie en de leerkrachten betreuren dit voorval en leven mee met slachtoffer en zijn familie. De school heeft alles in het werk gesteld om de gewonde leerling van de nodige zorg te voorzien’, schrijft de directie in het persbericht. ‘Er werd meteen medische hulp ingeroepen en de ouders van de betrokken leerlingen werden meteen op de hoogte gebracht. Tevens werd het parket ingeschakeld, volgens het afgesloten scholenprotocol, dat een doorgedreven samenwerking tussen school en politie verzekert.’

De school laat ook weten dat de betrokken leerling in afwachting van het onderzoek onmiddellijk preventief geschorst is.