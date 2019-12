Creatief directeur Virginie Viard stelde woensdagavond haar eerste Métiers ‘dArt voor, een jaarlijkse collectie van het Franse modehuis Chanel waarbij het vakmanschap van de ateliers in de kijker wordt geplaatst. Viard doopte haar collectie ’31 Rue Cambon’, naar het adres van de iconische winkel met daarboven het appartement van Coco Chanel, en riep de hulp in van regisseuse Sofia Coppola om in het Grand Palais een decor te bouwen dat dezelfde sfeer zou oproepen, inclusief gouden vogelkooien.