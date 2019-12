Rode Duivels zitten in pot twee voor loting van de Nations League… en ontlopen zo drie absolute kleppers

De Europese voetbalbond UEFA heeft de potindeling van de Nations League 2020/2021 bekendgemaakt. De Rode Duivels zitten in pot twee… en ontlopen zo ironisch genoeg met Frankrijk, Spanje en Italië de grootste kleppers.

De tweede editie van de landencompetitie van de UEFA, waar de Rode Duivels vorig jaar door een 5-2-uitschuiver in Zwitserland de halve finales misten, zal gespeeld worden in het najaar van 2020. Doordat de hoogste divisie uitgebreid werd van 12 naar 16 landen worden de landen nu ingedeeld in vier groepen van vier. De vier halve finalisten van de vorige editie - Portugal, Nederland, Engeland en Zwitserland - zitten daarbij in pot 1.

Ironisch genoeg ontloopt België net de grootste namen doordat ze in pot 2 zitten. Daar krijgen ze immers het gezelschap van Frankrijk, Spanje én Italië. Die drie zijn dus al uitgesloten als tegenstanders. Duitsland is de te vermijden tegenstander uit pot vier. De groepsindeling zal op 3 maart 2020 geloot worden in Amsterdam.

Potindeling Divisie A van de Nations League 2020/2021:

Pot 1: Portugal, Nederland, Engeland, Zwitserland

Pot 2: België, Frankrijk, Spanje, Italië

Pot 3: Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden

Pot 4: Kroatië, Polen, Duitsland, IJsland

Als tweede in kwalificatiegroep het WK halen wordt moeilijker

De Europese voetbalbond heeft ook gemorreld aan de kwalificaties voor het WK. Voortaan wordt het namelijk een stuk moeilijker om als tweede in je kwalificatiegroep nog het WK te halen. Waar tweede worden vroeger nog recht gaf op een barragewedstrijd tegen de tweede uit een andere groep, worden die nu landen nu onderverdeeld in een minitoernooi met twaalf. Daar zullen uiteindelijk slechts drie van overblijven die naar het wereldkampioenschap mogen. In de praktijk betekent dit dat die twaalf landen, niet voorbij één, maar twee tegenstanders zullen moeten na de groepsfase.

Foto: BELGA

De wijziging komt er doordat de Europese voetbalbond UEFA net zoals voor het EK goede prestaties in de Nations League wil belonen met een extra kans om het WK te halen. Daarom zullen er voortaan geen negen, maar tien kwalificatiegroepen zijn. De tien groepswinnaars kwalificeren zich automatisch, de tien tweedes spelen samen met de twee landen die het hoogst staan op de Nations League-ranking en louter op basis van de kwalificaties uitgeschakeld zouden zijn een play-off-toernooi om te bepalen wie nog naar het WK mag.

Voor de indeling van die kwalificatiegroepen beroept de UEFA zich steevast op de FIFA-ranking. De tien hoogst geklasseerde Europese landen worden automatisch reekshoofd. Dat is op zich goed nieuws voor de Rode Duivels, die nummer één van de wereld zijn. Daardoor zouden ze de echte kleppers ontlopen. Op dit moment zijn de zwaarste tegenstanders die de Belgen kunnen treffen landen als Oekraïne, Polen, Denemarken of Turkije.