De video waarin wereldleiders met Donald Trump lijken te lachen, wordt al tegen de president gebruikt. En wel door Joe Biden.

De Democratische presidentskandidaat zegt dat ‘de wereld lacht met Donald Trump’. ‘Ze zien hem voor wie hij echt is: gevaarlijk incompetent en ongeschikt als wereldleider’.

De centrale boodschap van de campagnevideo is: ‘We hebben een leider nodig die door de wereld wordt gerespecteerd’.

De video toont een compilatie van enkele opvallende momenten van Donald Trump op het wereldtoneel, waaronder dus ook de video van de Navo-top die gisteren is opgedoken. Daarin leken onder anderen de Canadese premier Justin Trudeau en de Franse president Emmanuel Macron om Trump te lachen.

De beelden van Trump zijn in de campagnevideo in contrast gezet met foto’s van Joe Biden op het wereldtoneel. Dat maakt meteen Bidens strategie duidelijk. Volgens hem is Trump ongeschikt als president. En hij is het best geplaatst om de internationale relaties van de VS te herstellen.

De voormalige vicepresident bracht op een evenement in Iowa de ‘roddelvideo’ ook al ter sprake. ‘Jullie hebben het gezien, onze Navo-bondgenoten zijn betrapt terwijl ze de spot dreven met de Amerikaanse president’, zei Biden. ‘Hebben jullie ooit gedacht dat zoiets zou gebeuren? Ooit? En het is van belang voor ons. Voor onze veiligheid. Maar het gaat terug naar fundamentele waarden.’